Erdogan: Kami Tidak Akan Mengizinkan Skenario Berdarah Terlaksana di Kawasan Ini

Menurut laporan Kantor Berita ABNA mengutip kantor berita Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, hari ini Selasa dalam pidatonya menyatakan: kami tidak akan mengizinkan skenario berdarah yang disiapkan sebagian pihak untuk kawasan kami terlaksana, dan kami tidak akan menghentikan dukungan kami untuk memperbaiki kondisi negara-negara tetangga kami.

Presiden Turki kemudian melanjutkan: tentu saja kami menyadari tindakan beberapa aktor. Kami melihat skenario berdarah apa yang sedang disusun untuk kawasan kami. Atas pertolongan Tuhan, kami tidak akan membiarkan rencana-rencana ini terwujud. Semua dapat yakin dan tenang: Republik Turki tidak akan menyimpang dari prinsip-prinsipnya maupun kepentingan nasionalnya.

Recep Tayyip Erdogan berkata: kami tidak akan pernah meninggalkan teman atau saudara mana pun yang telah mempercayai kami. Kami tidak akan berhenti mendukung tetangga kami untuk berdiri kembali hanya karena hal itu mengganggu jaringan-jaringan kriminal yang tangannya berlumuran darah orang-orang tak berdosa.

Ia kemudian menambahkan: kebijakan luar negeri Ankara ditentukan semata-mata oleh bangsa Turki. Tidak ada aktor selain bangsa kami yang dapat mendikte atau menentukan arah atau batas-batas kebijakan luar negeri Turki. Kami sebagai Turki, tidak memiliki tujuan lain di kawasan ini selain perdamaian, keadilan, stabilitas, dan ketentraman. Bertentangan dengan klaim sebagian pihak, kami tidak memiliki agenda tersembunyi atau niat rahasia apa pun. Tujuan kami adalah terciptanya suasana perdamaian di seluruh lingkungan kami.

Erdogan menambahkan: kami sebagai Republik Turki, di seluruh wilayah geografis yang dengannya kami memiliki ikatan budaya dan emosional yang mendalam – dari Suriah hingga Irak, dari Lebanon hingga Palestina, dari Teluk Persia hingga Afrika, dan dari Balkan hingga Kaukasus – mengatakan bahwa sejarah telah menjadikan kami bersaudara, dan kami berupaya untuk memperkuat dan melestarikan persaudaraan abadi ini. Jelas bahwa kebijakan luar negeri aktif negara kami, yang mengutamakan perdamaian dan stabilitas kawasan, mengganggu kalangan-kalangan tertentu yang hidup dari ketidakstabilan dan kekacauan.