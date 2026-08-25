Perdana Menteri Malaysia: Ketahanan Iran terhadap agresi Amerika dan Israel patut diacungi jempol

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perdana Menteri Malaysia mengutuk agresi militer Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran, dan menganggap ketangguhan Republik Islam Iran terhadap agresi ini mengagumkan.

Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, dia berkata: "Kami mungkin salah satu dari sedikit negara atau satu-satunya negara yang mengeluarkan resolusi yang kuat di parlemen menentang agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran."

Memuji sikap, tekad, disiplin dan ketahanan Iran, Perdana Menteri Malaysia meminta Teheran untuk lebih banyak berinteraksi dengan negara-negara tetangga dan berkata: “Anda harus berinteraksi dengan mereka dan mencoba mempertimbangkan beberapa kekhawatiran mereka.”

Kebijakan berinteraksi dengan negara tetangga dan menjaga hubungan ekonomi dan politik telah diikuti oleh Republik Islam Iran bahkan setelah perang yang dilakukan terhadap bangsa Iran dengan negara tetangganya dan merupakan bagian dari kebijakan pasti sistem Republik Islam Iran bahwa serangan terhadap rakyat Iran dilakukan dari pangkalan Amerika yang terletak di negara-negara tersebut. Namun pada saat yang sama, para pejabat dan agen Republik Islam menekankan pada interaksi yang baik dengan negara-negara tetangga.