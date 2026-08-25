Abdel Ati: Pemindahan Warga Palestina ke Semenanjung Sinai adalah Garis Merah bagi Mesir

Menurut kantor berita "Abna", Badr Abdel Ati, Menteri Luar Negeri Mesir, dalam wawancara eksklusif dengan Sky News mengklaim bahwa gerakan Hamas dan kelompok-kelompok Palestina telah menyetujui penyerahan semua senjata berat dan ringan mereka.

Ia menekankan penolakan Kairo terhadap segala upaya untuk memindahkan warga Palestina ke wilayah Sinai.

Dalam wawancara ini, Abdel Ati membahas sejumlah isu regional yang paling menonjol, termasuk Gaza, Sudan, Iran, keamanan air Sungai Nil, dan sikap Mesir terhadap perjanjian damai dengan rezim Zionis.

Menteri Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa pemindahan warga Palestina ke Semenanjung Sinai adalah garis merah bagi Mesir, dan langkah ini berarti penghapusan masalah Palestina. Kairo tetap berpegang pada sikapnya yang menentang pemindahan warga Palestina dari tanah air mereka.

Mengenai kasus Sudan, Abdel Ati menekankan bahwa Mesir tidak akan mengizinkan disintegrasi Sudan, dan menyatakan bahwa menjaga persatuan dan keutuhan wilayah negara tersebut adalah garis merah.

Menteri Luar Negeri Mesir juga mengatakan bahwa tindakan apa pun yang mengakibatkan terputusnya aliran air Sungai Nil, berdasarkan hukum internasional, memberi Kairo hak untuk membela diri.

Mengenai kasus Iran, Abdel Ati menekankan bahwa Kairo berupaya mencapai solusi damai dan mengembalikan Iran ke meja perundingan.

Tentang hubungan Mesir dengan rezim Zionis, ia mengatakan bahwa Mesir tetap berkomitmen pada perjanjian damai dengan Israel.