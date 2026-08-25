Jihad Islam Palestina: Kebijakan Para Penjajah adalah Tiruan dari Kebijakan Nazi

Menurut kantor berita "Abna" mengutip kantor berita "Shihab", gerakan Jihad Islam Palestina menyatakan: Tentara penjajah melanjutkan kejahatannya di Al-Quds dan Tepi Barat yang diduduki, dan hari ini, selain menghancurkan markas UNRWA, mereka menyerbu dengan pasukan bersenjata ke sebuah lembaga pendidikan di Al-Quds; tindakan ini terjadi bersamaan dengan pernyataan Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim penjajah, dan penghancuran sebuah monumen di Nablus oleh salah satu anggota Knesset.

Gerakan ini menekankan: Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa kabinet rezim perampas terus bergerak di jalur pelaksanaan rencana aneksasi Tepi Barat, penghancuran kehidupan warga Palestina, dan perluasan proyek-proyek pemukiman, sambil mengabaikan hukum internasional dan komitmen yang diklaim oleh beberapa negara yang menormalisasi hubungan dengan rezim ini sebagai imbalan atas normalisasi untuk mempertahankan sisa-sisa tanah Palestina.

Jihad Islam menyatakan bahwa kesinambungan diamnya Arab dan internasional di hadapan kejahatan perang, pemaksaan realitas lapangan dengan kekuatan dan pertumpahan darah, serta penggunaan kelompok-kelompok pemukim untuk memperluas teror dan kehancuran di desa-desa, pemukiman, dan kota-kota Palestina, menunjukkan bahwa kebijakan rezim penjajah didasarkan pada rasisme, kebencian, dan despotisme, serta memiliki kemiripan yang jelas dengan kebijakan Nazi.