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Jihad Islam Palestina: Kebijakan Para Penjajah adalah Tiruan dari Kebijakan Nazi

25 Agustus 2026 - 22:34
Kode berita: 1857124
Source: ABNA
Jihad Islam Palestina: Kebijakan Para Penjajah adalah Tiruan dari Kebijakan Nazi

Gerakan Jihad Islam Palestina dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa kebijakan para penjajah adalah tiruan dari kebijakan Nazi.

Menurut kantor berita "Abna" mengutip kantor berita "Shihab", gerakan Jihad Islam Palestina menyatakan: Tentara penjajah melanjutkan kejahatannya di Al-Quds dan Tepi Barat yang diduduki, dan hari ini, selain menghancurkan markas UNRWA, mereka menyerbu dengan pasukan bersenjata ke sebuah lembaga pendidikan di Al-Quds; tindakan ini terjadi bersamaan dengan pernyataan Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim penjajah, dan penghancuran sebuah monumen di Nablus oleh salah satu anggota Knesset.

Gerakan ini menekankan: Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa kabinet rezim perampas terus bergerak di jalur pelaksanaan rencana aneksasi Tepi Barat, penghancuran kehidupan warga Palestina, dan perluasan proyek-proyek pemukiman, sambil mengabaikan hukum internasional dan komitmen yang diklaim oleh beberapa negara yang menormalisasi hubungan dengan rezim ini sebagai imbalan atas normalisasi untuk mempertahankan sisa-sisa tanah Palestina.

Jihad Islam menyatakan bahwa kesinambungan diamnya Arab dan internasional di hadapan kejahatan perang, pemaksaan realitas lapangan dengan kekuatan dan pertumpahan darah, serta penggunaan kelompok-kelompok pemukim untuk memperluas teror dan kehancuran di desa-desa, pemukiman, dan kota-kota Palestina, menunjukkan bahwa kebijakan rezim penjajah didasarkan pada rasisme, kebencian, dan despotisme, serta memiliki kemiripan yang jelas dengan kebijakan Nazi.

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