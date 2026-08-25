Hamas: Penghancuran Markas UNRWA di Al-Quds adalah Kejahatan Perang

Menurut kantor berita "Abna" mengutip Pusat Informasi Palestina, gerakan perlawanan Islam Hamas dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa penghancuran pusat Badan PBB untuk Bantuan dan Pekerjaan bagi Pengungsi Palestina (UNRWA) di Kafr Aqab, utara Al-Quds yang diduduki, adalah kelanjutan dari agresi terorganisir dan terus-menerus rezim Zionis terhadap rakyat Palestina, serangan terbuka terhadap sebuah lembaga yang berafiliasi dengan PBB, dan tantangan terang-terangan terhadap resolusi PBB dan perjanjian internasional.

Gerakan ini menambahkan bahwa ketidakmampuan komunitas internasional dan PBB yang terus berlanjut serta tidak adanya reaksi nyata terhadap kejahatan berulang rezim Zionis, yang menunjukkan pengabaian terhadap sistem internasional, mendorong rezim ini untuk melanjutkan agresi, memaksakan kebijakan kekerasan, dan pelanggaran lebih lanjut terhadap perjanjian dan kebiasaan internasional.

Hamas, sambil mengutuk tindakan ini, menyerukan komunitas internasional dan PBB untuk segera bertindak menghentikan agresi ini dan mengambil langkah-langkah hukuman dan pencegahan terhadap rezim Zionis.

Gerakan ini juga menekankan tanggung jawab komunitas internasional dan PBB untuk melindungi UNRWA dan memastikan kemungkinan kelanjutan kegiatan badan ini – sebuah lembaga yang menjadi saksi internasional atas masalah pengungsi Palestina dan hak mutlak mereka untuk kembali ke rumah-rumah dan tanah-tanah yang darinya mereka secara paksa diusir oleh kelompok-kelompok Zionis.