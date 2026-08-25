Jenderal Lebanon: Iran Tidak Akan Pernah Berhenti Mendukung Hizbullah

Menurut kantor berita "Abna" mengutip "Arabi 21", Brigadir Jenderal (Purn) Lebanon "Yareb Sakhr", seorang pakar militer dan strategis Lebanon, menekankan bahwa Teheran masih memiliki kartu truf di tingkat regional, yang paling menonjol adalah sekutu-sekutunya.

Sakhr, yang dikenal dengan sikap anti-Iran dan anti-Hizbullah, menyatakan bahwa pendekatan Amerika terhadap Iran mengingat berbagai opsi yang dibahas, termasuk tekanan militer, negosiasi, penguatan sanksi, dan blokade, masih belum jelas.

Ia mengatakan bahwa blokade tidak mungkin menyebabkan perubahan rezim; karena Teheran masih memanfaatkan luasnya perbatasan daratnya dan hubungannya dengan sejumlah negara tetangga.

Mengenai masa depan hubungan Iran dan Hizbullah, Sakhr mengatakan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa Teheran mungkin siap memberikan konsesi dalam beberapa kasus, tetapi tidak akan dengan mudah meninggalkan sekutu-sekutunya di kawasan.

Ia menjelaskan bahwa gerakan Ansarullah di Yaman, Hashd al-Shaabi di Irak, dan Hizbullah di Lebanon adalah garis pertahanan maju Iran untuk mengamankan kepentingan regionalnya. Ia menambahkan bahwa Hizbullah memiliki posisi khusus dalam poros perlawanan, karena memiliki kepentingan vital dalam akses ke Mediterania Timur.

Pakar Lebanon ini, tanpa menyebutkan ketidakaktifan dan kebisuan pemerintah Lebanon mengenai situasi di selatan negara itu, mengatakan bahwa rezim Zionis akhir-akhir ini secara signifikan memperluas dominasinya di dalam wilayah Lebanon.