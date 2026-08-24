Pengadilan Suriah Menjatuhkan Hukuman Penjara Seumur Hidup bagi Mantan Mufti Suriah

Menurut laporan kantor berita "Abna" mengutip SANA, Pengadilan Pidana Damaskus menggelar sidang pengadilan terhadap Ahmad Hassun, mantan Mufti Suriah pada masa rezim Assad.

Pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya.

Pengadilan menuduhnya terlibat dalam memicu perang saudara dan perang sektarian, serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Pengadilan pidana Suriah beberapa hari lalu menjatuhkan hukuman mati terhadap «Wasim Assad» sepupu dari mantan presiden Bashar al-Assad atas tuduhan membentuk kelompok bersenjata dan melakukan pembunuhan massal.

Sebelumnya, Pengadilan Pidana Damaskus juga telah menjatuhkan hukuman mati terhadap mantan presiden Suriah Bashar al-Assad atas tuduhan pembunuhan berencana.

Pengadilan yang sama menjatuhkan hukuman mati terhadap «Maher Assad» saudara laki-laki Bashar al-Assad atas tuduhan serupa, dan «Atef Najib» kepala keamanan politik kota Daraa pada masa pemerintahan Bashar al-Assad atas tuduhan pembunuhan berencana dan penyiksaan terhadap tahanan.

Selain itu, Pengadilan Pidana Damaskus juga mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Bashar dan Maher al-Assad.