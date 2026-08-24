Lima Tahun Taliban Berkuasa di Afghanistan: Stabilitas Keamanan Berhadapan dengan Pahitnya Realitas Ekonomi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Lima tahun setelah Taliban kembali berkuasa, Afghanistan tampak lebih tenang dibandingkan dua dekade konflik sebelumnya. Namun, stabilitas keamanan itu belum berubah menjadi kemajuan ekonomi yang benar-benar dapat dirasakan oleh jutaan warga Afghanistan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan laporan Al Jazeera Net, pemerintah Taliban menyatakan bahwa membaiknya keamanan telah membuka peluang bagi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, perluasan perdagangan, dan peningkatan pendapatan negara. Namun, banyak anak muda masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, sementara para pelaku usaha menghadapi kendala pendanaan dan akses ke pasar.

Pada saat yang sama, kepulangan dalam jumlah besar warga Afghanistan dari Iran dan Pakistan juga menambah tekanan terhadap pasar tenaga kerja dan layanan publik di dalam negeri.

Kontradiksi ini terlihat dalam sejumlah indikator ekonomi. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan riil produk domestik bruto Afghanistan pada tahun fiskal 2026 mencapai sekitar 4,8 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain didorong oleh meningkatnya permintaan domestik dan kembalinya jutaan warga Afghanistan dari luar negeri.

Meski demikian, Bank Dunia juga menekankan bahwa pertumbuhan tersebut belum menghasilkan peningkatan taraf hidup dan pendapatan rumah tangga dalam skala yang sama.

Pemerintah Taliban mengandalkan sektor pertambangan, energi, dan infrastruktur, disertai perluasan perdagangan regional, untuk membangun ekonomi yang lebih bergantung pada sumber daya domestik. Hal itu dilakukan di tengah menurunnya bantuan internasional dan masih terbatasnya hubungan Afghanistan dengan sistem keuangan global.

Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana Taliban berhasil mengubah stabilitas keamanan menjadi stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar telah dirasakan masyarakat, atau masih terdapat kesenjangan antara indikator makroekonomi dan realitas kehidupan sehari-hari?

Keamanan sebagai Pintu Masuk Ekonomi

Ketika Taliban kembali mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, Afghanistan baru saja melewati dua dekade perang.

Setelah berakhirnya kehadiran militer asing, intensitas konflik bersenjata menurun secara signifikan dan perjalanan antarprovinsi menjadi jauh lebih mudah dibandingkan pada masa perang.

Pemerintah Taliban menempatkan perbaikan keamanan sebagai salah satu pencapaian utamanya. Menurut mereka, kondisi itu memungkinkan pemerintah beralih dari sekadar menangani dampak perang menuju fokus pada ekonomi, produksi, dan pembangunan infrastruktur.

Menteri Luar Negeri pemerintahan Taliban, Amir Khan Muttaqi, mengatakan pemerintah berupaya menjadikan kemandirian ekonomi sebagai fondasi bagi kemerdekaan yang sesungguhnya, terutama dengan mengurangi ketergantungan Afghanistan pada pihak luar dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Dalam pidatonya di Kabul pada peringatan lima tahun kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan, Muttaqi menyebut sejumlah capaian utama pemerintah, antara lain pembiayaan anggaran melalui pendapatan domestik, menjaga stabilitas nilai mata uang afghani, dan pelaksanaan proyek infrastruktur di berbagai wilayah.

Menurutnya, membaiknya situasi keamanan memungkinkan lebih banyak sumber daya dan perhatian dialokasikan untuk proyek ekonomi dan pelayanan publik.

Muttaqi juga mengatakan Kabul berupaya memperluas hubungan ekonomi dengan berbagai negara berdasarkan kepentingan bersama dan mengubah Afghanistan dari arena konflik menjadi pusat penghubung perdagangan dan kerja sama ekonomi regional.

Dalam konteks tersebut, ia meminta Amerika Serikat membuka kembali kedutaannya di Kabul dan mendorong perusahaan-perusahaan AS berinvestasi di Afghanistan, khususnya dalam sektor pertambangan dan infrastruktur.

Menurutnya, Afghanistan saat ini lebih membutuhkan kerja sama ekonomi dan investasi dibandingkan intervensi politik maupun militer.

Pemerintah Taliban berharap ekspansi perdagangan dan investasi di bidang infrastruktur, energi, dan pertambangan dapat menciptakan sumber pendapatan baru serta membuka lapangan kerja, sekaligus secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bantuan asing.

Perdagangan: Keamanan Jalur Mengubah Arah Pasar

Di pasar-pasar Kabul, dampak membaiknya keamanan terlihat dari lebih lancarnya distribusi barang dan perjalanan antarkota.

Namun, keamanan jalur perdagangan belum mampu mengatasi seluruh persoalan yang dihadapi para pedagang, terutama dalam bidang transportasi, pembiayaan, dan transfer uang.

Seiring berkurangnya ketergantungan pada jalur Pakistan, perdagangan Afghanistan bergerak menuju diversifikasi rute dan pasar.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pemerintahan Taliban, total perdagangan luar negeri Afghanistan pada 2025 mencapai sekitar 13,932 miliar dolar AS, yang terdiri atas 1,807 miliar dolar AS ekspor dan 12,125 miliar dolar AS impor.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Investasi Afghanistan, Mohammad Younus Momand, mengatakan berkurangnya ketergantungan pada Pakistan mendorong para pedagang memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara Asia Tengah, terutama Kazakhstan dan Uzbekistan.

Mereka juga mencari rute alternatif agar tidak terlalu bergantung pada satu koridor perdagangan.

Data menunjukkan bahwa perdagangan Afghanistan dengan negara-negara Asia Tengah meningkat pada 2025, baik dari sisi ekspor maupun impor.

Namun, diversifikasi pasar dan rute tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan perdagangan.

Biaya transportasi, sulitnya mendapatkan pembiayaan, serta kendala transfer uang masih menjadi beban besar bagi para pelaku usaha. Pada saat yang sama, sektor swasta membutuhkan investasi lebih besar agar mampu meningkatkan produksi dan mengubah pertumbuhan perdagangan menjadi penciptaan lapangan kerja.

Keamanan Saja Tidak Cukup Membangun Ekonomi

Para ekonom Afghanistan menilai membaiknya kondisi keamanan saja tidak cukup untuk menggerakkan perekonomian.

Afghanistan masih membutuhkan investasi yang mampu memperluas kegiatan produksi, khususnya di sektor infrastruktur, energi, pertanian, dan industri.

Pakar ekonomi Abdullah Buhan mengatakan Afghanistan memiliki peluang besar untuk memanfaatkan sumber daya alam dan mengembangkan infrastrukturnya.

Namun, pemanfaatan potensi tersebut bergantung pada pelaksanaan proyek berdasarkan standar yang jelas, transparan, dan berkualitas tinggi.

Menurutnya, proyek pembangunan jalan, energi, dan bendungan dapat mendukung sektor pertanian, transportasi, dan industri, asalkan kualitas pelaksanaan serta transparansi kontrak yang diberikan kepada perusahaan dapat dijamin.

Dengan demikian, investasi infrastruktur dapat menjadi fondasi kegiatan ekonomi jangka panjang, bukan sekadar menciptakan dampak selama masa konstruksi.

Lapangan kerja merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan proyek-proyek tersebut.

Ketua Pusat Studi Strategis dan Regional Afghanistan, Sohaib Raufi, mengatakan proyek infrastruktur yang dimulai dalam beberapa tahun terakhir memang menciptakan lapangan kerja, tetapi belum cukup untuk menyerap jumlah pengangguran yang terus bertambah.

Menurutnya, sebagian pekerjaan yang tercipta bersifat sementara dan akan hilang setelah proyek selesai.

Sementara itu, pasar kerja Afghanistan membutuhkan investasi yang mampu menciptakan pekerjaan berkelanjutan dan memperluas basis produksi dalam jangka panjang.

Gelar Universitas Tidak Menjamin Pekerjaan

Bagi banyak anak muda Afghanistan, keberhasilan ekonomi tidak diukur dari jumlah proyek ataupun besarnya pendapatan pemerintah, melainkan dari kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan dan pendapatan yang stabil.

Di Mazar-i-Sharif, ibu kota Provinsi Balkh di Afghanistan utara, pengalaman Ziaurrahman menjadi gambaran nyata tantangan pasar kerja.

Setelah lulus dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris serta bekerja selama beberapa tahun di Departemen Informasi dan Kebudayaan Provinsi Balkh, ia akhirnya beralih menjadi sopir taksi karena tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya.

Zia mengatakan kondisi ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja memaksanya mengubah arah karier.

Mengemudi taksi bukan pilihan pertama, tetapi menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ia mengatakan pengalaman itu bukan kasus yang unik. Banyak lulusan universitas di Afghanistan menghadapi pilihan terbatas di pasar kerja sehingga terpaksa memasuki pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Tekanan terhadap pasar tenaga kerja tidak hanya berasal dari anak muda yang sudah tinggal di Afghanistan.

Kembalinya dalam jumlah besar warga Afghanistan dari Iran dan Pakistan selama beberapa tahun terakhir juga menambah angkatan kerja baru dalam perekonomian yang sebelumnya sudah kekurangan lapangan kerja.

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), sekitar 6,04 juta warga Afghanistan kembali dari Iran dan Pakistan antara pertengahan September 2023 hingga 30 Mei 2026.

Ini merupakan salah satu gelombang kepulangan migran terbesar yang dialami Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir.

Bagi mereka yang kembali, persoalan tidak hanya terkait tempat tinggal dan layanan dasar, tetapi juga mencari sumber penghasilan serta kembali terintegrasi ke pasar kerja.

Gelombang kepulangan tersebut meningkatkan tekanan pada lapangan kerja dan tingkat upah, terutama di kota-kota dan kawasan perbatasan yang menerima banyak pendatang kembali.

Situasi ini terjadi ketika perekonomian Afghanistan sendiri masih kesulitan menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk angkatan kerja yang sudah ada.

Dengan demikian, ekonomi Afghanistan menghadapi tantangan ganda: menyerap jutaan warga yang kembali dari luar negeri, sekaligus menciptakan pekerjaan yang memadai bagi generasi muda yang baru memasuki pasar kerja.

Berkurangnya Bantuan Asing Jadi Ujian Ekonomi

Tekanan tersebut terjadi bersamaan dengan menurunnya bantuan internasional ke Afghanistan.

Selama bertahun-tahun, negara itu sangat bergantung pada bantuan luar negeri untuk membiayai berbagai layanan dan kebutuhan kemanusiaan.

Kini perekonomian Afghanistan harus menggantikan sebagian sumber daya yang sebelumnya tersedia melalui pendanaan asing.

Pemerintah Taliban memandang penurunan bantuan sebagai dorongan untuk memperluas basis pendapatan dalam negeri dan mencari sumber pertumbuhan alternatif, terutama melalui perdagangan, pertambangan, dan investasi.

Tujuannya adalah membangun ekonomi yang lebih bergantung pada sumber daya internal.

Namun, transformasi ini membutuhkan waktu.

Sejumlah sektor ekonomi dan layanan dasar telah lama bergantung pada dana dari luar negeri, sementara kemampuan ekonomi domestik untuk menggantikan sumber daya tersebut masih terbatas.

Di satu sisi, pemerintah Taliban berusaha meningkatkan pendapatan serta memperluas kegiatan perdagangan dan produksi.

Di sisi lain, pemerintah menghadapi kebutuhan yang terus meningkat untuk menciptakan lapangan kerja, menyediakan layanan, dan membangun infrastruktur.

Karena itu, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan asing menjadi salah satu ujian terbesar bagi perekonomian Afghanistan.

Pertambangan Jadi Harapan Taliban untuk Pertumbuhan dan Lapangan Kerja

Di tengah penurunan bantuan asing dan terbatasnya pasar kerja, pemerintah Taliban mengandalkan sumber daya alam dan posisi geografis Afghanistan sebagai dua pilar utama untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja.

Selama lima tahun terakhir, Taliban berusaha meningkatkan investasi di sektor pertambangan serta mengembangkan proyek energi, jalan raya, dan transportasi.

Pada saat yang sama, pemerintah membuka jalur perdagangan baru dengan negara-negara tetangga untuk menghubungkan sumber daya domestik dengan pasar regional.

Di sektor pertambangan, Kementerian Pertambangan dan Perminyakan pemerintahan Taliban menyatakan nilai kontrak yang ditandatangani selama dua tahun terakhir mencapai sekitar 7 miliar dolar AS.

Sekitar 6,5 miliar dolar AS di antaranya terkait investasi dalam tujuh kontrak utama.

Menurut data kementerian tersebut, lebih dari 200 kontrak pertambangan telah ditandatangani dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah Taliban mengklaim kontrak tersebut telah menciptakan lebih dari 150 ribu lapangan kerja.

Taliban berharap sektor pertambangan menjadi salah satu sumber utama pendapatan dan lapangan kerja.

Namun, dampak ekonomi dari kontrak-kontrak tersebut sangat bergantung pada kemampuan proyek untuk beralih dari tahap penandatanganan dan investasi ke tahap produksi nyata.

Untuk mencapai tahap tersebut diperlukan infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, energi, sarana transportasi, serta akses ke pasar.

Sistem Perbankan Masih Jadi Hambatan

Sebagian kendala perekonomian Afghanistan tidak terlihat langsung di pasar, tetapi berasal dari sistem perbankan dan kemudian memengaruhi pedagang, pabrik, serta konsumen.

Perusahaan yang bergantung pada impor bahan baku dan mesin membutuhkan saluran keuangan yang dapat memindahkan dana dengan cepat dan efisien.

Keterlambatan transfer atau meningkatnya biaya layanan menambah tekanan terhadap kegiatan bisnis dan perdagangan luar negeri.

Pengusaha Afghanistan Mahbubullah Mohammadi mengatakan sulitnya layanan perbankan dan transfer uang telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi para pedagang, terutama dalam transaksi impor dan perdagangan internasional.

Ia juga mengatakan biaya dan komisi layanan perbankan menambah beban bagi para pelaku usaha, sementara mereka membutuhkan mekanisme keuangan yang lebih mudah dan efisien untuk melakukan pembayaran.

Keterbatasan tersebut pada akhirnya meningkatkan biaya menjalankan bisnis di Afghanistan.

Biaya pemindahan dana meningkat, sementara kemampuan perusahaan untuk memperluas usaha dan mengelola transaksi luar negeri secara efisien menjadi semakin terbatas.

Keamanan Jadi Modal Awal Menarik Investasi

Di sisi lain, pemerintah Taliban berusaha menggunakan membaiknya keamanan sebagai daya tarik untuk mendatangkan modal dan perusahaan ke Afghanistan.

Hal ini terjadi setelah bertahun-tahun ketidakamanan menjadi salah satu penghambat utama investasi.

Pejabat Taliban mengatakan pemerintah telah berhasil menarik investasi baru di sektor pertambangan, energi, dan industri serta mendorong perusahaan asing memasuki pasar Afghanistan dan berpartisipasi dalam proyek-proyek besar.

Namun, Abdullah Buhan menegaskan bahwa keamanan hanya satu bagian dari lingkungan yang dibutuhkan investor.

Menurutnya, menarik modal juga memerlukan transparansi proses, infrastruktur yang memadai, dan ketersediaan layanan yang memungkinkan perusahaan beroperasi secara berkelanjutan.

Ia menilai kemampuan Afghanistan menarik investasi jangka panjang bergantung pada kemudahan akses terhadap pembiayaan dan pasar, serta terciptanya lingkungan bisnis yang stabil sehingga investor dapat merencanakan dan mengembangkan usahanya.

Tantangan ini menjadi semakin penting karena pemerintahan Taliban sangat mengandalkan sektor pertambangan, energi, dan proyek-proyek besar sebagai sumber peningkatan pendapatan dan kegiatan ekonomi.

Pada akhirnya, seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Afghanistan terhadap bantuan asing.