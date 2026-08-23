Yaman: Sanksi AS terhadap Hizbullah untuk Membantu Rezim Zionis

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Masira, Kementerian Luar Negeri Yaman dalam sebuah pernyataan mengumumkan: «Sanksi AS terhadap Hizbullah dan perlawanan Lebanon bertujuan untuk membantu musuh Zionis. Sanksi ilegal ini dan tindakan serupa secara terang-terangan melanggar norma hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara.»

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Yaman ditambahkan: «Setiap kali musuh Zionis gagal mencapai hasil militer yang menentukan, Amerika turun tangan untuk menyelesaikan misi itu. Sanksi AS terhadap Hizbullah adalah bukti kekalahan militer rezim Zionis.»

Dalam pernyataan ini disebutkan: «Menargetkan Hizbullah dan perlawanan Lebanon pada saat tertentu ini, oleh pihak mana pun, merupakan bantuan nyata kepada musuh dan partisipasi aktif dalam kejahatannya. Otoritas Lebanon harus mempelajari sejarah dengan saksama; karena bersekutu dengan musuh pasti akan membawa kehancuran.»