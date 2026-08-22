Pernyataan omong kosong dan berulang Trump tentang kesepakatan dengan Iran dan Selat Hormuz

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Donald Trump, Presiden AS, melanjutkan pernyataan berulang dan usangnya yang telah berulang kali diucapkan dalam beberapa bulan dan minggu terakhir; mengklaim: Iran berusaha mencapai kesepakatan, dan AS memiliki "kendali penuh" atas perbatasan dan Selat Hormuz.

Trump juga mengklaim bahwa Iran tidak lagi memiliki uang dan tidak mampu membayar gaji pasukan polisi dan militernya.

Tanpa bosan dengan pernyataan berulangnya, ia mengklaim: Orang Iran sangat ingin mencapai kesepakatan, tetapi mereka tidak siap menerima "kesepakatan yang tepat."

Dalam pernyataan yang lebih bertujuan menenangkan gejolak internal AS yang kacau akibat kenaikan harga bahan bakar karena penutupan Selat Hormuz, ia mengklaim: Begitu masalah Iran selesai, harga minyak akan turun di bawah level saat ini.

Trump mengklaim: Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Mereka sangat ingin mencapai kesepakatan, tetapi kita bahkan tidak tahu apakah kita sendiri menginginkan hal seperti itu.

Di bagian lain pernyataannya, ia mengulangi keinginan mustahilnya dan dalam pernyataan hinaan mengklaim: Saat ini saya menganggap Selat Hormuz sebagai wilayah AS.

Presiden AS, melanjutkan klaim melelahkannya yang diulang setiap hari, mengklaim: Iran adalah satu-satunya negara di dunia di mana tidak ada yang mau menjadi presiden.