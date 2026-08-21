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Permintaan «Abu Ubaidah» kepada Penduduk Tepi Barat untuk Bangkit Melawan Zionis

21 Agustus 2026 - 22:49
Kode berita: 1855265
Source: ABNA
Permintaan «Abu Ubaidah» kepada Penduduk Tepi Barat untuk Bangkit Melawan Zionis

Juru bicara militer Brigade Al-Qassam meminta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat untuk bangkit melawan rezim Zionis sebagai respons terhadap gugurnya «Abu Raad» – ayah dari dua syuhada dan pejuang perlawanan.

Menurut kantor berita "Abna" mengutip kantor berita "Shihab", juru bicara militer Brigade Al-Qassam meminta warga Tepi Barat untuk menghadapi Zionis.

Abu Ubaidah, juru bicara militer Brigade Al-Qassam – sayap militer gerakan Hamas – menulis di saluran Telegram-nya: "Kami menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Palestina di mana pun mereka berada atas gugurnya pahlawan syahid Fathi Khazim (Abu Raad), yang gugur akibat tembakan tentara pendudukan. Ruhnya telah bergabung dengan rekan-rekannya – Abu Shanab, Attar, Abu Shmaleh, Barhoumeh dan semua syuhada rakyat kami."

Abu Ubaidah menambahkan: "Pada peringatan pembakaran Masjid Al-Aqsa dan di tengah kejahatan pendudukan yang semakin meningkat, kami meminta semua putra pejuang kami di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa, tanah dan kehormatan mereka, bangkit melawan para pendudukan, merespons kelompok-kelompok perampok, dan membalas darah suci para syuhada."

«Fathi Khazim», ayah dari syuhada «Raad Khazim» dan «Abdurrahman Khazim», gugur pada Kamis dini hari saat penggerebekan tentara rezim Zionis ke rumahnya di pusat kota Jenin.

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