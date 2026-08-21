Sanksi dan agresi militer berubah menjadi panggung peluncuran peningkatan kewibawaan Iran

Imam Jumat sementara Teheran dengan menyatakan bahwa persatuan umat Islam adalah faktor kewibawaan dunia Islam, menegaskan: "Jika Al-Qur'an ini memerintah dalam diri kita, saat ini kesombongan global tidak akan mendominasi dunia Islam."

Ia menambahkan: "Jika tangan-tangan masyarakat Islam saling terjalin, apakah saat ini ada yang bisa menyerang dan melakukan pembantaian terhadap Palestina? Jika umat Islam bersatu, apakah kekayaan umat Islam akan dijarah?"

Abutorabi-Fard dengan merujuk pada peran Imam Khomeini (semoga damai menyertainya) dalam mempromosikan persatuan Islam mengatakan: "Semoga ruh luhur Imam dan ruh luhur pemimpin syahid umat, disatukan dengan Yang Maha Tinggi; hidup berkah mereka dihabiskan untuk persatuan umat Islam."

Ia menegaskan: "Jika kita katakan bahwa slogan tertinggi Revolusi Islam adalah persatuan umat Islam di sekitar kalimat kebenaran, tentu itu adalah perkataan yang benar."

Imam Jumat sementara Teheran dengan merujuk pada kinerja angkatan bersenjata dalam perang mengatakan: "Tembakan rudal dan drone angkatan darat dan Sepah, serta serangan dan pertahanan yang membangkitkan kewibawaan angkatan bersenjata, mampu memadamkan keunggulan luar biasa dari tembakan persenjataan supermodern dua kekuatan nuklir dan memamerkan kepada dunia kekuatan yang lahir dari ilmu pengetahuan dan iman putra-putra pemberani Imam syahid."

Ia melanjutkan: "Kemampuan ini mengubah dan memantapkan keseimbangan kekuatan untuk kepentingan bangsa Iran yang tangguh dan poros perlawanan."

Abutorabi-Fard dengan merujuk pada pernyataan para pejabat bidang pertahanan negara mengatakan: "Pelaksana tugas Kementerian Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata yang terhormat, saudaraku yang mulia Jenderal Nizam, yang memiliki peran penting dalam kekuatan ini, dan keluarga Kementerian Pertahanan dalam menciptakan kekuatan ini, telah menyampaikan pernyataan-pernyataan akurat dalam waktu yang tersedia dan mengungkapkan sebagian dari kemampuan dan kapasitas aktual serta potensial angkatan bersenjata negara."