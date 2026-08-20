Klaim Pejabat Amerika: Kami Telah Membuat Jalur Masuk dan Keluar dari Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip jaringan Al Jazeera, sejumlah pejabat Amerika mengatakan kepada situs «Axios» bahwa pasukan Amerika telah membuat jalur untuk masuk ke Selat Hormuz dan keluar darinya, guna mengangkut jutaan barel minyak setiap hari melalui jalur ini.

Berdasarkan klaim pejabat ini, «sekitar 10 juta barel minyak per hari dipasok ke pasar energi, yang setara dengan setengah dari jumlah minyak yang diangkut melalui jalur ini sebelum dimulainya perang».

Pejabat Amerika lainnya dalam wawancara dengan Axios kembali mengklaim bahwa pasukan negaranya telah menguasai jalur selatan Selat Hormuz sejak dua bulan lalu, dan bahwa Korps Pengawal Revolusi Islam mungkin hanya dapat menimbulkan gangguan di jalur ini.

Beberapa pejabat lain dalam wawancara dengan situs berita ini juga mengklaim bahwa kemampuan Iran untuk memantau lalu lintas kapal di jalur selatan Selat Hormuz telah menurun.

Seorang pejabat Amerika melanjutkan dengan klaim serius mengatakan bahwa militer negaranya pada Senin malam menembak jatuh 8 drone Iran dan dua rudal jelajah.

Axios juga mengutip Trump yang mengklaim bahwa volume besar minyak melintasi Selat Hormuz.