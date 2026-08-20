  1. Beranda
  2. melayani
  3. Berita Iran

Azizi: Bangsa Iran tidak akan membayar upeti dalam membela kepentingan nasional

20 Agustus 2026 - 11:31
Kode berita: 1854765
Source: ABNA
Azizi: Bangsa Iran tidak akan membayar upeti dalam membela kepentingan nasional

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri DPR, dengan merujuk pada perlawanan bangsa Iran terhadap musuh-musuh, mengatakan: bangsa Iran tidak akan membayar upeti dalam membela kepentingan nasional.

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri DPR, dengan merujuk pada rencana DPR untuk menjamin keamanan geopolitik kawasan dan pentingnya strategis Selat Hormuz, mengatakan: angkatan bersenjata Republik Islam Iran memiliki peran khusus dalam menjaga keamanan negara dan kawasan.

Azizi, dengan merujuk pada negara-negara kawasan dan syekh-syekh Arab di sekitar Teluk Persia, mengatakan: kalian harus memperjelas sikap kalian terhadap Amerika Serikat dan kehadiran militer negara itu; tidak mungkin di satu sisi mencari keamanan di bawah bayang-bayang kehadiran AS, dan di sisi lain mengklaim mencapai keamanan yang berkelanjutan.

Azizi dengan menyatakan bahwa keamanan kawasan harus dijamin oleh negara-negara kawasan sendiri dan tanpa bergantung pada kekuatan asing, mengatakan: bangsa Iran dalam perjalanan membela kepentingan nasional dan keamanannya, tidak akan membayar upeti.

Ia menambahkan: bergantung pada AS seperti bergantung pada dinding kertas; dinding yang akan runtuh di hadapan kehendak bangsa-bangsa dan perubahan-perubahan regional.

Komentar Anda

You are replying to: .
captcha