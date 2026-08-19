Sambutan rezim Zionis terhadap perubahan buku pelajaran di Arab Saudi

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip "Arabi 21", perubahan pada beberapa buku pelajaran Arab Saudi disambut baik oleh rezim Zionis. Dalam hal ini, pihak Saudi menghapus kalimat "Umat Islam tidak akan melepaskan Yerusalem" dari buku pelajaran mereka, dan tindakan ini disambut oleh sebuah organisasi Israel yang memantau program pendidikan di Timur Tengah.

"Markus Schiff", Direktur Eksekutif Institut "Impact-CE", menyatakan dalam hal ini bahwa tinjauan institutnya terhadap program pendidikan Saudi menunjukkan kelanjutan jalur "reformasi positif" dalam pendidikan negara ini. Ia merujuk pada pengurangan konten yang dianggap "ekstremis" atau "antisemit" oleh institut tersebut, bersama dengan perubahan dalam cara membahas masalah Israel dan Zionisme.

Sambutan rezim Zionis terhadap tindakan Saudi ini terjadi di saat para politisi Israel masih menuntut penghancuran Masjid Al-Aqsa dan pembangunan apa yang disebut "Kuil" di tempatnya. Selain itu, otoritas Israel pada hari Senin mengizinkan pemukim untuk melakukan ritual Yahudi di dalam Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki, sebuah tindakan yang menghadapi kritik luas sebagai pelanggaran lebih lanjut terhadap status quo.

Lembaga ini juga menyambut penghapusan beberapa ayat Al-Qur'an dari buku pelajaran Saudi yang membahas tentang "kekafiran dan dosa". Dalam sebuah buku sejarah kelas 11, frasa "musuh Zionis" diganti dengan "pendudukan Israel". Namun, lembaga tersebut menganggap perubahan ini tidak cukup dan berpendapat bahwa penggunaan istilah "pendudukan Israel" menunjukkan berlanjutnya ketidakakuan terhadap Israel.

Kritik ini muncul di tengah sikap rezim Zionis yang sepenuhnya menentang pembentukan negara Palestina. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim ini, pada November lalu mengatakan bahwa "tidak akan ada negara Palestina. Masalahnya sesederhana itu: negara itu tidak akan dibangun."