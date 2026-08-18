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Hamas: Para Penjajah Bertanggung Jawab atas Penundaan Implementasi Kesepakatan Gaza

18 Agustus 2026 - 12:28
Kode berita: 1853944
Source: ABNA
Hamas: Para Penjajah Bertanggung Jawab atas Penundaan Implementasi Kesepakatan Gaza

Gerakan Hamas mengumumkan bahwa kepala biro politik gerakan ini telah memberi tahu para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina tentang pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan para mediator, pihak-pihak penjamin, dan kepemimpinan Mesir.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al Jazeera, Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyatakan bahwa Khalil al-Hayya, kepala biro politik gerakan ini, telah memberi tahu para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina tentang pertemuannya dengan para mediator, pihak-pihak penjamin gencatan senjata, dan kepemimpinan Mesir.

Hamas menambahkan bahwa kepala biro politik gerakan ini serta para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina telah menunjukkan bahwa rezim pendudukan, dengan mengingkari kesepahaman yang dicapai dalam pelaksanaan kesepakatan, bertanggung jawab atas penundaan implementasinya.

Menurut laporan ini, al-Hayya serta para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina menekankan kelanjutan proses penataan struktur internal Palestina berdasarkan prinsip partisipasi nasional dan demokrasi.

Hamas juga mengumumkan bahwa al-Hayya serta para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina menekankan perlunya menyusun strategi nasional yang komprehensif untuk menghadapi tantangan-tantangan saat ini.

Perlu dicatat bahwa al-Hayya bersama delegasi tingkat tinggi dari para pemimpin Hamas berangkat ke Kairo pada hari Minggu untuk konsultasi dengan pejabat Mesir.

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