Hamas: Para Penjajah Bertanggung Jawab atas Penundaan Implementasi Kesepakatan Gaza

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al Jazeera, Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyatakan bahwa Khalil al-Hayya, kepala biro politik gerakan ini, telah memberi tahu para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina tentang pertemuannya dengan para mediator, pihak-pihak penjamin gencatan senjata, dan kepemimpinan Mesir.

Hamas menambahkan bahwa kepala biro politik gerakan ini serta para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina telah menunjukkan bahwa rezim pendudukan, dengan mengingkari kesepahaman yang dicapai dalam pelaksanaan kesepakatan, bertanggung jawab atas penundaan implementasinya.

Menurut laporan ini, al-Hayya serta para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina menekankan kelanjutan proses penataan struktur internal Palestina berdasarkan prinsip partisipasi nasional dan demokrasi.

Hamas juga mengumumkan bahwa al-Hayya serta para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina menekankan perlunya menyusun strategi nasional yang komprehensif untuk menghadapi tantangan-tantangan saat ini.

Perlu dicatat bahwa al-Hayya bersama delegasi tingkat tinggi dari para pemimpin Hamas berangkat ke Kairo pada hari Minggu untuk konsultasi dengan pejabat Mesir.