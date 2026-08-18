Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Novosti, Scott Ritter, analis militer dan mantan perwira intelijen Angkatan Laut AS, menekankan bahwa Amerika Serikat maupun Eropa tidak dapat membantu Ukraina meraih kemenangan atas Rusia.

Ia menambahkan: "Tidak ada kekuatan militer atau struktur tempur yang dapat mengubah situasi di Ukraina. AS secara praktis telah mengakui bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk kemenangan Ukraina. Mereka tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk memproduksi rudal Patriot dan mengakses teknologi sensitif, karena tidak ada yang mempercayai orang Ukraina."

Ritter menyatakan: "Orang-orang Eropa juga tidak ingin mengeluarkan rudal Patriot dari gudang mereka dan mengirimkannya ke Ukraina. Mereka juga telah meninggalkan negara ini."

Ia menegaskan: "AS dan Eropa tahu bahwa seiring waktu, Ukraina akan menemukan dirinya dalam situasi yang lebih tidak stabil; musim dingin yang dingin akan datang, tanpa listrik, bahan bakar, gas, makanan, dan tanpa hal lainnya."