Sudan: 40 Ribu Warga Mengungsi dari Qaisan akibat Eskalasi Bentrokan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — Organisasi Support for Darfur Victims pada Senin mengumumkan bahwa sekitar 40 ribu penduduk Qaisan dan wilayah sekitarnya telah mengungsi ke sejumlah daerah, termasuk Deim Saad, Wad al-Mahami, dan Al-Kar. Sebagian besar pengungsi merupakan perempuan, anak-anak, dan lansia.

Organisasi tersebut menyebut sebagian pengungsi terpaksa menyeberangi sungai menggunakan perahu di tengah hujan dan memasuki musim gugur. Mereka meninggalkan rumah serta sumber mata pencaharian demi mencari wilayah yang lebih aman.

Organisasi itu juga menyampaikan kekhawatiran atas hancurnya jembatan penghubung antara Bakouri dan Amoura di Qaisan akibat tembakan artileri militer Sudan. Jembatan tersebut merupakan salah satu jalur utama bagi mobilitas warga serta distribusi barang dan bahan pangan.

Lembaga tersebut menyerukan perlindungan terhadap warga sipil dan penghentian serangan terhadap infrastruktur. Mereka juga meminta dilakukan penyelidikan atas serangan tersebut serta menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab diadili.

Gelombang pengungsian terbaru terjadi setelah Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) pada akhir pekan lalu mengambil alih Kota Qaisan dan Al-Kurmuk di Negara Bagian Blue Nile menyusul meningkatnya intensitas pertempuran.

Sudan dilanda perang antara militer dan RSF sejak April 2023. Berdasarkan laporan tersebut, konflik sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 59 ribu orang, menyebabkan sekitar 13 juta orang mengungsi, serta membuat lebih dari 30 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.