Washington Berupaya Pulihkan Stok Senjata Presisi yang Menyusut Usai Perang dengan Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Angkatan Laut Amerika Serikat pada hari ini mengumumkan telah memberikan kontrak senilai US$22,9 miliar kepada Raytheon, anak perusahaan RTX, untuk meningkatkan produksi rudal Tomahawk.

Kontrak tersebut diumumkan ketika Amerika Serikat menghadapi penurunan persediaan senjata presisi dan sistem pertahanan udara setelah perang dengan Iran. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa AS telah menggunakan hampir seluruh stok rudal presisi jarak jauh ATACMS dan PrSM, serta hampir separuh persediaan rudal Tomahawk selama perang tersebut.

Menurut Reuters, Hung Cao, pejabat sementara yang memimpin Departemen Angkatan Laut AS, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kementeriannya bekerja sama erat dengan industri pertahanan untuk memperluas kapasitas basis industri produksi amunisi nasional. Pemerintah AS, menurut dia, menggunakan seluruh instrumen yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasi militer yang sedang berlangsung.

Namun, Cao tidak memberikan rincian mengenai seberapa besar peningkatan produksi rudal tersebut maupun jangka waktu kontrak.

Baru-baru ini, John Mearsheimer, profesor terkemuka bidang hubungan internasional, memperingatkan bahwa perang dengan Iran telah menguras secara signifikan persediaan senjata canggih Amerika Serikat.

Menurut Mearsheimer, AS telah menggunakan sekitar 80 persen rudal THAAD, 65 persen rudal Patriot, dan 50 persen rudal Tomahawk akibat perang dengan Iran.

Ia memperingatkan bahwa kondisi tersebut telah secara serius menggerus cadangan persenjataan canggih Washington dan berpotensi mengancam kemampuan militer AS di kawasan-kawasan strategis, termasuk Asia Timur.