Pasukan Keamanan Irak Siapkan Pengamanan Luas untuk Peziarah Peringatan Wafat Rasulullah saw

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Kementerian Dalam Negeri Irak hari ini, Rabu, mengumumkan bahwa seluruh kapasitas keamanan dan layanan telah dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan ziarah pada peringatan wafat Nabi Muhammad saw.

Kolonel Muhammad Ali al-Hassun, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak, dalam wawancara dengan Kantor Berita Irak atau INA, mengatakan bahwa kementerian telah mengerahkan semua kemampuan keamanan dan layanan dalam kerangka sebuah rencana menyeluruh untuk menjamin keamanan ziarah peringatan wafat Rasulullah Muhammad saw.

Ia menambahkan, rencana ini dilaksanakan dengan tujuan melindungi para peziarah, menyediakan suasana yang aman dan kondusif bagi mereka, memastikan kelancaran pergerakan para peziarah, serta menyukseskan pelaksanaan kegiatan ziarah.

Al-Hassun juga menyebutkan bahwa Akademi Kepolisian Kedua ikut terlibat dalam pengamanan ziarah peringatan wafat Rasulullah saw. Menurutnya, keterlibatan tersebut dilakukan dalam kerangka tugas lapangan para taruna akademi.

Ia menjelaskan bahwa 760 taruna bersama 57 perwira ikut serta dalam pelaksanaan tugas-tugas keamanan, pengaturan pergerakan peziarah, serta pengamanan jalan dan jalur-jalur penghubung.

Langkah ini, menurutnya, membantu menciptakan suasana yang aman dan sesuai bagi jutaan peziarah yang memasuki kawasan tersebut untuk memperingati momen ini. Pasukan tersebut juga memberikan dukungan kepada unit-unit keamanan dan memperkuat upaya lapangan selama hari-hari pelaksanaan ziarah.