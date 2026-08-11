Politik yang Menjauhkan Pemerintahan dari Agama Akan Berhadapan dengan Semua Mazhab

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Syekh Isa Qassim, pemimpin spiritual Syiah Bahrain, dalam sebuah pernyataan menyinggung kebijakan-kebijakan pemerintahan yang menjauh dari pendekatan agama.

Ia mengatakan bahwa politik semacam ini sebenarnya tidak peduli kepada Islam, Kristen, Yahudi, atau agama-agama lain. Ia juga tidak peduli kepada mazhab Syiah atau Sunni, baik para pelaksananya berasal dari agama tertentu maupun dari mazhab tertentu.

Syekh Isa Qassim menambahkan, politik seperti ini takut kepada setiap agama yang melawan kezaliman dan memusuhi para zalim. Namun lebih dari semuanya, ia paling takut kepada Islam secara utuh, karena sesembahan utama di dalam hatinya hanyalah dunia.

Ia melanjutkan, jika politik semacam ini memerangi mazhab Syiah, maka pada saat yang sama ia juga sedang berada di jalur untuk memerangi mazhab Sunni. Begitu pula jika ia memerangi mazhab Sunni, maka ia juga sedang berjalan menuju perang terhadap mazhab Syiah. Sebab, dasar kebencian dan permusuhannya pada hakikatnya tertuju kepada Islam secara keseluruhan.

Ulama Bahrain itu menjelaskan bahwa manusia dalam menghadapi kenyataan ini terbagi menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama adalah mereka yang memahami masalah ini, tetapi lebih mendahulukan kepentingan duniawi daripada agama mereka. Baik mereka Sunni maupun Syiah, akhirnya mereka berjalan bersama politik tersebut dan mengikuti apa yang diinginkannya.

Kelompok kedua adalah mereka yang tidak memahami tipu daya politik non-agamis dan tujuan buruknya. Politik seperti ini sebenarnya tidak membedakan satu agama dengan agama lain, atau satu mazhab dengan mazhab lain.

Orang yang polos semacam ini bisa saja merasa senang ketika mazhab lain yang berbeda dari mazhabnya dilemahkan atau dihancurkan. Bahkan ia mungkin ikut membantu proses itu, tanpa sadar bahwa bahaya politik anti-agama tersebut sedang bergerak mendekati dirinya sendiri.