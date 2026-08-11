Klaim Mantan Kepala Mossad: Israel Berkali-kali Mengunjungi Situs Nuklir Fordow

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Yossi Cohen, mantan kepala Mossad, hari ini, Selasa, dalam Konferensi Galil 2026 di Safed, menyampaikan sejumlah pernyataan terkait situs nuklir Fordow dan program nuklir Iran.

Dalam konferensi yang digelar dengan tema “Mengembalikan Keamanan ke Utara” itu, Cohen mengklaim bahwa “para pejabat Israel telah berkali-kali mengunjungi situs nuklir Fordow di Iran untuk mengenalinya.”

Cohen kemudian menggambarkan pengeboman situs tersebut oleh Amerika Serikat pada Juni 2025 sebagai “terwujudnya semua impian” dirinya.

Amerika Serikat pada Juni 2025, di hari-hari terakhir perang 12 hari melawan Iran, mengebom fasilitas nuklir Fordow, Natanz, dan Isfahan.

Mengutip situs Arab48, mantan kepala Mossad itu juga berbicara mengenai tingkat pengayaan uranium di Iran. Ia mengatakan bahwa pengayaan uranium 60 persen masih berjarak dari produksi bom nuklir.

Amerika Serikat dan rezim Zionis pada akhir Februari lalu memulai serangan gabungan terhadap Iran. Hingga kini, nasib cadangan uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen milik Teheran, yang jumlahnya lebih dari 400 kilogram, masih belum jelas.

Dalam Konferensi Galil 2026 di Safed, yang digelar dengan tema “Mengembalikan Keamanan ke Utara”, selain Cohen, sejumlah pejabat keamanan, politik, dan media rezim Zionis juga hadir.

Konferensi tersebut membahas tantangan keamanan dan sipil di wilayah utara Palestina pendudukan, termasuk upaya “memperkuat rasa aman di kalangan warga kawasan tersebut”, serta isu-isu terkait perbaikan kondisi sipil dan pembangunan kawasan Galil.