Israel Sangat Khawatir Mesir Bergabung dengan Pakta Makkah; Masuknya Kairo Dinilai Bisa Mengubah Keseimbangan Kekuatan di Timur Tengah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Surat kabar berbahasa Ibrani Yedioth Ahronoth dalam sebuah laporan membahas kekhawatiran strategis mendalam rezim Zionis atas kemungkinan Mesir bergabung dengan perjanjian pertahanan trilateral antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan.

Surat kabar itu melaporkan bahwa Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, menyatakan Kairo kemungkinan dapat bergabung dengan perjanjian pertahanan baru yang ditandatangani Ankara, Riyadh, dan Islamabad setelah sejumlah masalah teknis diselesaikan.

Yedioth Ahronoth menyoroti undangan kepada Mesir untuk masuk ke dalam perjanjian tersebut dan menilainya sebagai sumber ancaman jangka panjang bagi keamanan rezim Zionis, sekaligus faktor yang dapat mengubah inti keseimbangan kekuatan di kawasan.

Kemungkinan bergabungnya Mesir ke dalam aliansi pertahanan bersama ini telah memunculkan kekhawatiran strategis yang serius di ruang-ruang pengambilan keputusan Tel Aviv. Kekhawatiran itu terutama berkaitan dengan perubahan mendasar dalam peta kekuatan di Timur Tengah.

Menurut laporan Haaretz, kekhawatiran pertama berkaitan dengan posisi Mesir. Negara ini merupakan negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel dan selama ini menjadi salah satu pilar utama keamanan perbatasan selatan wilayah pendudukan.

Laporan tersebut menambahkan bahwa bergabungnya Kairo ke dalam aliansi yang mencakup Turki, yang memiliki sikap kritis terhadap kebijakan Israel, dan Pakistan, yang sejak awal tidak mengakui Israel, dapat mengancam masa depan koordinasi keamanan antara Kairo dan Tel Aviv. Hal ini juga dinilai dapat menempatkan Perjanjian Camp David dalam risiko.

Tel Aviv juga khawatir terhadap konvergensi militer dan teknologi antara Ankara, Islamabad, dan Riyadh. Turki memiliki industri militer maju, terutama di bidang drone. Jika kemampuan ini dipadukan dengan kekuatan finansial Arab Saudi, kedalaman strategis Mesir, dan daya gentar nuklir Pakistan, maka dapat terbentuk satu blok militer regional yang kuat dan mampu menyaingi keunggulan militer tradisional yang selama ini menjadi sandaran Israel.

Menurut analis Zionis, aliansi ini juga mengirim pesan jelas bahwa kepercayaan terhadap jaminan keamanan Amerika Serikat mulai menurun. Di saat yang sama, perkembangan tersebut dapat membuat Tel Aviv semakin terisolasi secara diplomatik.

Yedioth Ahronoth menulis bahwa jika terjadi konfrontasi regional, Israel mungkin akan berhadapan dengan satu front terpadu yang tidak memberi ruang bagi veto atau intervensi langsung Amerika seperti yang selama ini diandalkan Tel Aviv untuk menjaga kepentingannya. Kondisi ini akan memaksa Israel melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap doktrin keamanan dan strategi militernya.

Perjanjian ini ditandatangani dalam sebuah pertemuan di Arab Saudi antara Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Arab Saudi; Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki; dan Muhammad Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan.