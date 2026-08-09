Amoli Larijani: Iran Tidak Akan Mundur dari Selat Hormuz dengan Harga Berapa Pun

Melaporkan kantor berita Abna, Ayatollah Sadegh Amoli Larijani, di awal pertemuan Majelis Pertimbangan Kebijakan Sistem, setelah menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Nabi Agung, Penutup Para Nabi, Muhammad Mustafa (saw), dan syahadahnya dua Imam – Imam Hasan Mujtaba (as) dan Imam Ali bin Musa ar-Ridha (as), dan merujuk pada lebih dari lima bulan berlalu sejak wafatnya pemimpin revolusi yang telah tiada, mengatakan: Duka kehilangan beliau masih segar di hati, dan hati kami sangat terluka oleh perpisahan ini dan juga oleh kezaliman yang menimpa bangsa Iran.

Ia menekankan: Bangsa Iran dengan cara yang menakjubkan telah membuat dunia terpana. Tuhan melalui pertolongan kepada para wali-Nya, membangkitkan bangsa ini untuk berdiri melawan para tiran sejarah.

Ayatollah Amoli Larijani juga berterima kasih kepada angkatan bersenjata yang meskipun telah mengorbankan syuhada dan veteran, dengan penuh wewenang membela revolusi dan keamanan negara, dan mengatakan: Angkatan bersenjata telah menunjukkan kekuatan sistem Islam kepada musuh-musuh dan menyebabkan Trump mengakui ketahanan dan ketidak-tundukan bangsa Iran.

Merujuk pada pernyataan sombong Trump di awal perang, ketika di media pribadinya menulis kepada bangsa Iran «menyerah total», ia mengatakan: Dari perkataan ini terpancar kesombongan yang menjadi ciri para tiran sejarah. Tuhan akan menghinakan para pembangkang ini, dan prediksi pemimpin syahid yang mengatakan "Para tiran di puncak kekuasaan, tiba-tiba akan dijatuhkan ke tanah" akan terwujud.

Ketua Majelis menyebut Trump dan Netanyahu sebagai sosok yang dibenci dan penjahat sejarah dan mengatakan: Mereka sudah putus asa. Mereka mengklaim akan mengakhiri perang dalam tiga hari, seminggu, atau sebulan, tapi hari ini sekitar 6 bulan rakyat dan angkatan bersenjata telah bertahan dan menjadi kebanggaan.

Ayatollah Amoli Larijani, dengan berterima kasih kepada para negarawan, tiga cabang kekuasaan, dan lembaga-lembaga pemerintah yang berusaha agar negara dikelola dengan baik, menyatakan: Musuh dengan segenap kekuatan berupaya mengepung Iran, meskipun Republik Islam telah melewati lebih dari 40 tahun pengalaman sanksi. Musuh berupaya dengan pengepungan untuk memperketat sanksi.