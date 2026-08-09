  1. Beranda
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Kesepakatan Damaskus dan Moskow tentang Masa Depan Dua Pangkalan Rusia

9 Agustus 2026 - 20:10
Kode berita: 1850815
Source: ABNA
Kesepakatan Damaskus dan Moskow tentang Masa Depan Dua Pangkalan Rusia

Kementerian Luar Negeri rezim Julani mengumumkan bahwa Damaskus dan Moskow telah mencapai nota kesepahaman yang menentukan masa depan dua pangkalan Rusia.

Melaporkan kantor berita Abna mengutip «Al-Jazeera», dari Kementerian Luar Negeri rezim Julani diumumkan: Damaskus dan Moskow telah mencapai nota kesepahaman yang menentukan masa depan dua pangkalan Rusia di Tartus dan Hmeimim.

Kementerian Luar Negeri rezim Julani menambahkan: Damaskus secara bertahap akan mengambil alih pengelolaan Bandara Hmeimim dan dermaga komersial keempat di Pelabuhan Tartus.

Kementerian juga mengumumkan: Dalam nota kesepahaman tersebut, jangka waktu tiga bulan ditetapkan untuk menyelesaikan proses transisi dan pelaksanaan pengaturan baru.

Komentar Anda

You are replying to: .
captcha