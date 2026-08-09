Kesepakatan Damaskus dan Moskow tentang Masa Depan Dua Pangkalan Rusia

Melaporkan kantor berita Abna mengutip «Al-Jazeera», dari Kementerian Luar Negeri rezim Julani diumumkan: Damaskus dan Moskow telah mencapai nota kesepahaman yang menentukan masa depan dua pangkalan Rusia di Tartus dan Hmeimim.

Kementerian Luar Negeri rezim Julani menambahkan: Damaskus secara bertahap akan mengambil alih pengelolaan Bandara Hmeimim dan dermaga komersial keempat di Pelabuhan Tartus.

Kementerian juga mengumumkan: Dalam nota kesepahaman tersebut, jangka waktu tiga bulan ditetapkan untuk menyelesaikan proses transisi dan pelaksanaan pengaturan baru.