Mohsen Rezaei: Kami Tidak Mengizinkan Intervensi Pihak Ketiga Manapun di Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, penasihat militer Panglima Tertinggi, dalam wawancara dengan Sputnik menegaskan bahwa Selat Hormuz adalah masalah yang berkaitan dengan Iran dan Oman, dan tidak ada pihak ketiga yang berhak ikut campur dalam pengelolaan jalur strategis ini.

Rezaei menyatakan: "Selat Hormuz hanya berkaitan dengan Iran dan Oman, dan kami tidak akan membiarkan Amerika Serikat atau negara-negara Eropa mengambil alih pengelolaan jalur strategis ini."

Ia juga, dengan merujuk pada lalu lintas laut di perairan ini, menambahkan bahwa sekitar 30 kapal melintasi Selat Hormuz setiap hari, dan Iran siap menerima kapasitas lalu lintas maritim yang lebih besar.

Penasihat Pemimpin Revolusi pada akhirnya menunjuk bahwa Amerika Serikat menghalangi pergerakan sejumlah kapal yang berlayar di jalur laut yang telah ditentukan sebelumnya.