Kanani Moghaddam: Iran Telah Membuktikan dengan Baik Bahwa Ia Mendukung Front Perlawanan

Hossein Kanani Moghaddam, pakar, aktivis politik, dan Sekretaris Jenderal Partai Hijau, dalam sebuah wawancara mengenai perkembangan 24 jam terakhir di kawasan yang berujung pada serangan rudal negara kita ke tanah yang diduduki, menyatakan: Perang kehendak selalu terjadi pada saat-saat di mana harus diamati seberapa teguh dan kokoh para pihak dalam kehendak mereka, karena mereka diuji sehingga pihak lawan dapat memperhitungkan keuntungan-keuntungan yang harus diberikan atau diterimanya.

Ia menambahkan: Masalah Lebanon, perlawanan, dan persatuan arena adalah salah satu titik balik ujian Iran dalam mendukung perlawanan, di mana ia berhasil mendapatkan nilai lulus dan membuktikan kepada Amerika, rezim Zionis, dan dunia bahwa kami bersama sekutu-sekutu kami dan mereka yang berada di front perlawanan melawan rezim Zionis.

Rezim Zionis Terpaksa Mengubah Perhitungannya Mengenai Kemampuan Iran

Pakar politik ini menegaskan: Dukungan Iran ini sangat penting baik bagi rakyat Lebanon maupun bagi umat Islam di dunia; di samping itu, rezim Zionis terpaksa melihat kemampuan Republik Islam untuk menanggapi ancaman-ancamannya dan meninjau ulang perhitungannya. Di sisi lain, Netanyahu tidak punya pilihan selain mundur dari Lebanon, dan jika kita bersatu dan padu, hal ini akan menjadi halaman emas dalam sejarah perlawanan, karena perlawanan dapat memberikan pukulan berat kepada musuh pada saat-saat yang diperlukan.

Ia melanjutkan: Harus dikatakan bahwa rezim Zionis tidak memiliki perkiraan yang benar tentang kemampuan tanggap Iran, dan berpikir bahwa perkataan Trump yang mengatakan bahwa Iran tidak lagi memiliki kekuatan pertahanan, rudal, udara, drone, dan laut, sehingga tidak dapat merespon pelanggaran gencatan senjata di Lebanon; analisis mereka adalah bahwa jika mereka menyerang Dahieh dan Beirut pun, paling tidak Hizbullah yang akan merespon, tetapi mereka melihat bahwa tidak demikian dan Iran memberikan respons yang tegas.