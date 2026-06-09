Tanpa Pencabutan Sanksi dan Pembebasan Aset Iran, Tidak Akan Ada Kesepakatan

Menurut laporan kantor berita ABNA, seorang pejabat Iran dalam wawancara dengan Al Jazeera menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melakukan perubahan dalam draf nota kesepahaman yang tidak dapat diterima dari sudut pandang Teheran.

Pejabat yang namanya tidak disebutkan ini menambahkan bahwa setiap pelanggaran gencatan senjata dapat berdampak negatif pada proses negosiasi, dan Iran akan bereaksi dengan serius terhadap tindakan tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa tanpa pembebasan aset kami yang dibekukan dan pencabutan sanksi, tidak akan mungkin mencapai kesepakatan apa pun.

Pejabat Iran tersebut di akhir mengatakan bahwa terwujudnya stabilitas dan keamanan berkelanjutan di kawasan hanya akan mungkin melalui penciptaan mekanisme pencegahan yang nyata terhadap agresi.