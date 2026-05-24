Kaisar terpaksa menerima kenyataan

24 Mei 2026 - 13:09
News ID: 1818158
Source: ABNA
Juru bicara Kementerian Luar Negeri negara kita di halaman pribadinya di salah satu media sosial menulis dalam pesan yang penuh makna: "Kaisar terpaksa menerima kenyataan."

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ismail Baqaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri negara kita, di halaman pribadinya di salah satu media sosial dengan mengunggah relief batu kemenangan Syapur I dari Sassania atas Kaisar Romawi, menulis: "Bangsa Romawi mengira Roma adalah pusat dunia; tetapi bangsa Iran menghancurkan ilusi itu."

Ia menambahkan: "Ekspedisi Marcus Julius Philippus (Philippus si Arab) ke timur melawan Kekaisaran Sassania tidak membawa kemenangan bagi Romawi, melainkan berakhir dengan perdamaian dengan syarat-syarat dari Syapur I: Kaisar terpaksa menerima kenyataan."

