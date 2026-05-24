Menurut laporan kantor berita ABNA, Ismail Baqaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri negara kita, di halaman pribadinya di salah satu media sosial dengan mengunggah relief batu kemenangan Syapur I dari Sassania atas Kaisar Romawi, menulis: "Bangsa Romawi mengira Roma adalah pusat dunia; tetapi bangsa Iran menghancurkan ilusi itu."

Ia menambahkan: "Ekspedisi Marcus Julius Philippus (Philippus si Arab) ke timur melawan Kekaisaran Sassania tidak membawa kemenangan bagi Romawi, melainkan berakhir dengan perdamaian dengan syarat-syarat dari Syapur I: Kaisar terpaksa menerima kenyataan."