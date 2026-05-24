Pezeshkian: Sejarah ingkar janji AS memaksa kita untuk sangat berhati-hati

Menurut laporan kantor berita ABNA, Masoud Pezeshkian, pagi ini hari Sabtu (23 Mei 2026), dalam pertemuannya dengan Asim Munir, Panglima Angkatan Darat Republik Islam Pakistan, seraya mengapresiasi upayanya dan upaya pemerintahannya untuk stabilitas dan keamanan kawasan, menyatakan: "Rakyat dan pejabat Pakistan adalah saudara kita, dan kami memiliki rasa hormat yang tulus kepada Anda. Kami umat Islam adalah satu kesatuan tubuh, dan tidak ada pilihan selain bersatu. Kita harus berusaha melalui kerja sama untuk meningkatkan kondisi kita dan semua umat Islam di dunia."

Presiden menambahkan: "Keyakinan tulus saya adalah bahwa kita harus mengejar persatuan dan kohesi dunia Islam melalui solusi-solusi praktis, dan semakin memperkuat serta memperluas interaksi ekonomi, sosial, politik, dan budaya di antara kita. Meningkatkan tingkat kerja sama antar umat Islam di negara-negara Islam adalah faktor terpenting dalam mewujudkan dan memperkuat persatuan praktis serta menghilangkan segala macam pangkal perbedaan dan konflik di antara mereka."

Dalam bagian pidatonya yang lain, Presiden dengan menekankan bahwa Republik Islam Iran telah menunjukkan dalam praktiknya komitmennya terhadap kerangka hukum internasional, mengatakan: "Kami semata-mata berupaya menegakkan hak-hak sah rakyat kami, tetapi sejarah dan pengalaman bernegosiasi dengan Amerika memerintahkan kami untuk melakukan kehati-hatian yang maksimal."

AS tidak akan menang dalam konflik ini

Pezeshkian, dengan menekankan bahwa perang tidak pernah membawa keuntungan bagi siapa pun, mengingatkan: "AS tidak akan menang dalam konflik ini, dan justru negara-negara kawasan dan duniayang akan menderita kerugian serius, dan rezim Zionis adalah satu-satunya pihak yang berusaha mengamankan kepentingannya di kawasan melalui perang."

Presiden, merujuk pada ketidakpercayaan rakyat negara kita kepada AS karena pelanggaran janji yang berulang, serangan selama negosiasi, dan pembunuhan pejabat, menekankan: "Dalam kondisi seperti ini, Republik Islam Iran dengan mengandalkan hubungan persaudaraan dengan negara-negara sahabat termasuk Pakistan, memasuki jalur negosiasi, tetapi tujuan utama kami semata-mata adalah mengamankan kepentingan rakyat Iran melalui solusi-solusi yang tepat dan sesuai."