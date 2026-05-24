Angkatan bersenjata siap menghadapi secara tegas dan menyeluruh setiap ancaman dan agresi

Menurut laporan kantor berita ABNA, pada kesempatan tanggal 3 Khordad, peringatan pembebasan Khorramshahr yang heroik, Angkatan bersenjata Republik Islam Iran dengan mengeluarkan sebuah pernyataan, sembari memuliakan hari ini, menyebutnya sebagai simbol perlawanan dan persatuan bangsa Iran, dan menekankan kesiapan angkatan bersenjata untuk menghadapi segala agresi musuh.
24 Mei 2026 - 13:08
Source: ABNA
Angkatan darat dalam sebuah pernyataan menegaskan: "Angkatan bersenjata Republik Islam Iran dengan tekad yang bulat dan kemauan yang tak tergoyahkan, telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi secara tegas dan menyeluruh setiap ancaman dan agresi musuh."
