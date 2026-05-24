12 Operasi balasan Hizbullah terhadap posisi dan peralatan rezim Zionis

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip media "Perang Perlawanan", Hizbullah Lebanon dalam sebuah pernyataan resmi mengumumkan bahwa dalam 12 operasi terpisah, mereka telah menjadikan posisi, perangkat, dan peralatan tentara rezim Zionis di Lebanon selatan sebagai sasaran serangan drone mereka.

Berdasarkan pernyataan ini, para pejuang perlawanan Islam dalam operasi pertama menargetkan sebuah kendaraan militer tentara Israel di pangkalan "Ras an-Naqurah" dengan menggunakan drone.

Hizbullah juga dalam operasi keduanya mengumumkan bahwa dengan sebuah drone bunuh diri, mereka telah secara tepat menargetkan dan menghancurkan perangkat pengganggu drone milik rezim Zionis di pemukiman "an-Naqurah".

Dalam kaitan yang sama, dalam operasi ketiga, perkumpulan personel militer tentara rezim Zionis di wilayah "Iskanderuna" yang terletak di pemukiman "al-Bayyadah" di Lebanon selatan menjadi sasaran serangan drone Hizbullah.

Kelompok tersebut tidak menyebutkan angka kemungkinan korban jiwa di kalangan tentara Zionis.