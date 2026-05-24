Hamas: Serangan Israel ke markas polisi Gaza bertujuan menciptakan kekacauan

Menurut laporan kantor berita ABNA, Hamas dengan keras mengutuk serangan hari ini oleh rezim pendudukan Zionis terhadap markas polisi Palestina di utara Kota Gaza dan menyebutnya sebagai kejahatan baru yang dilakukan dengan tujuan menciptakan kekacauan di Jalur Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa kejahatan rezim Zionis dalam menyerang markas polisi Palestina di utara Kota Gaza yang mengakibatkan gugurnya 6 anggota dan perwira polisi, adalah kejahatan baru dalam kerangka rencana nyata yang sedang coba diterapkan oleh rezim pendudukan fasis untuk menyebarkan kekacauan di Jalur Gaza dan terus menargetkan pusat-pusat dan pasukan polisi.

Gerakan tersebut menyebut penargetan secara sengaja terhadap pasukan polisi sipil yang menjalankan tugas mereka menjaga keamanan masyarakat di Jalur Gaza sebagai kejahatan perang yang nyata dan menambahkan: Tindakan ini adalah kelanjutan dari perang pemusnahan dan upaya untuk menghancurkan struktur sosial dan menciptakan kekosongan keamanan, setelah mesin perang Zionis tidak mampu menundukkan bangsa dan perlawanan kami serta memaksa mereka untuk menyerah.

Di akhir pernyataannya, Hamas meminta negara-negara penjamin kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan menghentikan pelanggaran berbahaya ini.

Gerakan tersebut juga menekankan perlunya melawan rencana teroris rezim Zionis yang bertujuan untuk melanjutkan dan memperdalam bencana kemanusiaan di Jalur Gaza, dan meminta dukungan bagi lembaga polisi sipil agar dapat menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat.

Perlu dicatat bahwa Direktorat Jenderal Polisi Gaza mengumumkan bahwa akibat serangan udara tentara Israel terhadap sebuah markas polisi di daerah al-Tawam di utara Gaza, lima perwira dan anggota polisi gugur dan sejumlah lainnya terluka.

Menurut laporan ini, pesawat tempur Israel menargetkan markas polisi tersebut dengan setidaknya dua rudal.