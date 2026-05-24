Penembakan di area sekitar Gedung Putih di Washington

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan «Al-Arabiya TV», laporan awal menunjukkan bahwa suara beberapa tembakan terdengar di area dan pinggiran «Gedung Putih» di Washington.

CNN melaporkan bahwa suara puluhan tembakan terdengar di dekat Gedung Putih, dan setelah itu status keamanan diberlakukan dan kawasan tersebut ditutup.

Berdasarkan laporan ini, pasukan Dinas Rahasia Amerika Serikat bersiaga penuh dan status darurat keamanan diumumkan.

Juga sumber-sumber Amerika mengumumkan bahwa Dinas Rahasia Amerika Serikat setelah mendengar suara tembakan di kawasan tersebut, memindahkan para wartawan yang hadir ke dalam ruang konferensi pers.