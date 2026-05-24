Perdana Menteri Pakistan: Kami akan teruskan upaya untuk mewujudkan perdamaian

24 Mei 2026 - 13:05
News ID: 1818149
Source: ABNA
Perdana Menteri Pakistan, dengan menekankan kelanjutan upaya negaranya untuk memajukan proses perdamaian, menyatakan harapan bahwa putaran negosiasi berikutnya akan segera diadakan di Islamabad.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al-Mayadeen, Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan, mengenai perkembangan terbaru terkait upaya mediasi negaranya, mengatakan: "Islamabad akan melanjutkan upayanya di jalan mewujudkan perdamaian, dan kami berharap segera menjadi tuan rumah putaran pembicaraan berikutnya."

Ia juga mengumumkan bahwa perwakilan Pakistan dalam kontak telepon dengan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, adalah Field Marshal Asim Munir, panglima angkatan darat Pakistan.

Perdana Menteri Pakistan di akhir pernyataannya mengatakan: "Saya mengucapkan selamat kepada Presiden Trump atas upaya luar biasanya dalam mewujudkan perdamaian."

