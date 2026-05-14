Ehud Barak: Netanyahu Akan Lakukan Apa Saja untuk Melarikan Diri dari Krisis

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al-Sharq, Ehud Barak, mantan Perdana Menteri rezim tersebut memperingatkan: Benjamin Netanyahu jika merasa kalah dalam pemilihan Knesset pada Oktober mendatang, mungkin akan mengacaukan hasil atau menghentikan proses dengan menyatakan keadaan darurat.

Barak dengan menggambarkan situasi Netanyahu saat ini seperti binatang yang terperangkap dalam perangkap, menekankan: Dia siap untuk membebankan biaya apa pun kepada Israel untuk melarikan diri dari krisis yudisial dan politiknya.

Ehud Barak berkata: Jika Netanyahu yakin akan kekalahannya beberapa hari sebelum pemilu, dia mungkin akan membuka front baru melawan Iran, Gaza, atau Tepi Barat, untuk menunda pemilu selama 6 bulan dengan menyatakan keadaan darurat.

Dia berkata: Saya tidak menganggap mustahil jika Netanyahu tidak yakin akan kemenangannya hingga lima hari sebelum pemilu, tiba-tiba dia akan menyebarkan berita tentang adanya "bom waktu" di Iran; sebuah isu yang akan mengarah pada dimulainya putaran ketiga serangan terhadap Iran, putaran kelima perang melawan Hamas, atau meletusnya Intifadah ketiga di Tepi Barat.

Dia menambahkan: Penyebaran luas video palsu pada malam pemilu untuk menipu opini publik dan menghancurkan citra saingan politik, serta memicu peristiwa serupa dengan serangan pendukung Trump ke gedung Capitol AS, akan menjadi taktik lain yang mungkin dilakukan Netanyahu. Pendukung fanatiknya mungkin akan menyerang tempat penghitungan suara di Yerusalem, membalikkan kotak suara, dan mempertanyakan kredibilitas proses penghitungan untuk membuka jalan bagi pembatalan hasil.

Barak dengan merujuk pada krisis legitimasi Netanyahu di tingkat internasional menyatakan: Banyak pengamat percaya bahwa Netanyahu dengan licik telah menghalangi tercapainya kesepakatan damai dengan Lebanon dan dengan sengaja menggagalkan transaksi pertukaran tawanan di Gaza untuk memperpanjang perang demi kelangsungan hidup politiknya.

Dengan mendukung tokoh-tokoh seperti Naftali Bennett, Yair Lapid, Avigdor Lieberman, Gadi Eizenkot, dan Yair Golan, dia menyebut mereka sebagai pengganti yang layak untuk tim Netanyahu saat ini.