Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kedutaan besar negara kita menulis pada hari Senin, dengan memposting pesan di jejaring sosial X, bahwa rekam jejak Amerika penuh dengan kejahatan, perang, pembunuhan, dan kebohongan selama bertahun-tahun.

Delegasi Iran mencantumkan daftar kejahatan historis dan kontemporer yang dilakukan oleh Amerika Serikat, merujuk pada “pembantaian penduduk asli Amerika, pengeboman atom Jepang, Perang Vietnam, pembunuhan warga sipil di Yaman dan Palestina, pengeboman Irak dan Afghanistan, penculikan di Venezuela, dan pembunuhan anak-anak dan warga sipil di Iran.”

Pesan ini dipublikasikan sebagai tanggapan atas tuduhan baru dari presiden AS yang gemar berperang, yang sekali lagi membuat klaim berulang dan bermusuhan terhadap Republik Islam Iran. Dalam sebuah pesan di jejaring sosial Truth, Trump menyebut Barack Obama dan Joe Biden sebagai pemimpin yang membawa bencana bagi Amerika Serikat karena perjanjian JCPOA dan mengklaim bahwa mereka telah meninggalkan Israel (rezim) dan sekutu Washington lainnya.

Sebagai tanggapan atas klaim dan tuduhan presiden AS, kedutaan besar negara kita di London menulis dalam pesan ini: “Daftar kejahatan AS tidak muat dalam satu cuitan. Tambahkan sisanya di bagian komentar.”

Republik Islam Iran telah berulang kali menekankan bahwa kebijakan tekanan, ancaman, dan tuduhan AS tidak dapat menyembunyikan kenyataan peran destruktif Washington dalam mendestabilisasi kawasan dan dunia.

Para pejabat negara kami juga telah menyatakan bahwa bangsa Iran akan teguh melawan agresi, sanksi, dan perang psikologis serta akan membela hak-hak sahnya dalam kerangka hukum internasional.