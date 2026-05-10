Turki al-Faisal: Jika Kami Menyerang Iran, Fasilitas Vital Kami Akan Hancur

Menurut kantor berita Abna, Turki al-Faisal, mantan duta besar Arab Saudi untuk Washington, dalam sebuah artikel di surat kabar Asharq Al-Awsat menulis bahwa Arab Saudi mencegah perang yang menghancurkan di kawasan tersebut.

Ia menegaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi melakukan upaya besar untuk mencegah perang dan juga melakukan upaya intensif untuk menghentikannya serta mencari solusi diplomatik dan mengeluarkan kawasan dari konflik ini.

Ia menambahkan bahwa jika rencana rezim Israel untuk menyulut perang antara kita dan Iran berhasil, kawasan tersebut akan terjerumus ke dalam kehancuran dan kebinasaan, ribuan orang akan tewas dalam pertempuran yang tidak ada peran bagi kita, dan Tel Aviv akan berhasil memaksakan kehendaknya pada kawasan.

Al-Faisal dalam artikel ini menambahkan bahwa jika Arab Saudi membalas serangan Iran dengan cara yang sama, hasil dari perang ini mungkin akan mengarah pada kehancuran fasilitas minyak dan stasiun desalinasi air Arab Saudi di sepanjang pantai Teluk Persia dan bahkan hingga ke pedalaman negara tersebut.

Ia menambahkan dalam artikel tersebut bahwa Arab Saudi bersama dengan Pakistan sedang memadamkan api perang dan membantu mencegah eskalasi ketegangan.