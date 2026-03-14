Radar dan pertahanan udara Kedutaan Besar AS di Baghdad ditargetkan

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Quds, Associated Press melaporkan mengutip pejabat keamanan bahwa sebuah rudal mengenai landasan helikopter di dalam Kedutaan Besar AS.

Dalam konteks ini, sumber keamanan Irak dalam pembicaraan dengan Al Jazeera menekankan bahwa sistem pertahanan udara kedutaan tersebut telah ditargetkan.

Juga dilaporkan bahwa radar yang ditempatkan di kedutaan tersebut telah rusak.