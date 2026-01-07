Tiongkok Tolak Model Serangan AS ke Venezuela untuk Rebut Kembali Taiwan

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Global Times, Chen Binhua, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Dewan Negara Tiongkok, menepis kekhawatiran di pulau Taiwan mengenai kemungkinan Tiongkok meniru pendekatan AS di Venezuela. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah Taiwan adalah urusan internal rakyat Tiongkok dan tidak akan mentoleransi campur tangan asing.

Ia menambahkan: "AS secara terbuka telah menggunakan kekuatan terhadap negara berdaulat; sebuah tindakan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan ancaman bagi perdamaian regional, dan kami dengan tegas menentangnya."

Juru bicara tersebut memperingatkan bahwa jika pasukan separatis Taiwan berani mengambil langkah petualangan dan melintasi "garis merah", Tiongkok akan mengambil tindakan tegas dan memberikan pukulan langsung yang keras. Pada tanggal 3 Januari, AS melanggar wilayah Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro, sebuah tindakan yang dinyatakan oleh sebagian besar negara di dunia sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB.