Witkoff Klaim Kemajuan dalam Negosiasi Perdamaian Ukraina

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip TASS, Steve Witkoff, utusan khusus Presiden AS, mengumumkan bahwa negosiasi pada pertemuan para pendukung Ukraina di Paris telah mencapai kemajuan di bidang jaminan keamanan bilateral dan penyusunan rencana ekonomi untuk rekonstruksi negara tersebut.

Dalam sebuah pesan di jejaring sosial X, Witkoff menulis: "Kami telah mencapai kemajuan signifikan di beberapa jalur kerja vital, termasuk kerangka kerja jaminan keamanan bilateral dan rencana kemakmuran ekonomi."

Utusan khusus Presiden AS melanjutkan: "Kami sependapat dengan koalisi bahwa jaminan keamanan yang langgeng dan dukungan ekonomi yang kuat adalah elemen esensial untuk mencapai perdamaian abadi di Ukraina, dan kami akan terus bekerja sama di jalur ini." Witkoff menekankan bahwa Washington dan para mitranya akan terus mengupayakan penguatan keamanan dan stabilitas jangka panjang di Ukraina. Pembicaraan antara negara-negara pendukung Ukraina tersebut berlangsung pada hari Selasa di Paris.