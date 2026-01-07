Menteri Dalam Negeri Venezuela: Revolusi Bolivarian Tetap Hidup

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Russia Today, Diosdado Cabello, Menteri Dalam Negeri Venezuela, mengumumkan: "Bangsa kami berdiri teguh." Ia menambahkan: "Revolusi Bolivarian rakyat Venezuela tetap hidup."

Mendagri Venezuela menuntut pembebasan Nicolas Maduro, Presiden yang diculik, dan mengatakan: "Kami mendukung Delcy Rodriguez dan tetap setia kepada Maduro." Mendagri termasuk di antara tokoh berpengaruh atas kekuatan sayap kiri di negara tersebut yang telah dimasukkan AS ke dalam daftar targetnya. Washington sangat khawatir Caracas akan lepas dari kendali, dan oleh karena itu mencoba menciptakan landasan bagi perubahan sistem politik melalui interaksi dengan pemerintahan Rodriguez. Presiden sementara Venezuela telah menyatakan bahwa ia tidak akan menyerah kepada AS dan akan terus melawan.