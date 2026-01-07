Petro: Kami Tidak Akan Memberikan Batu Bara atau Minyak kepada Trump

Menurut laporan kantor berita ABNA, Presiden Kolombia Gustavo Petro menyatakan dalam sebuah pesan di platform X bahwa Donald Trump memiliki "otak yang tua dan pikun". Ia mengatakan: "Trump memandang para pejuang kebebasan sejati sebagai penyelundup karena kami tidak akan memberinya batu bara atau minyak."

Presiden Kolombia menganggap Trump sebagai simbol kapitalisme global yang membawa kemanusiaan menuju kehancuran karena keserakahan yang besar. Petro menyamakan Trump dan timnya dengan para pencari emas di era pembentukan Amerika Serikat. Ia membantah keberadaan kartel narkoba yang dipimpin oleh Nicolas Maduro di Venezuela dan berkata: "Mereka menculik Maduro untuk merebut kendali atas minyak Venezuela." Presiden Kolombia juga menyatakan bahwa orang Amerika dan Zionis adalah satu-satunya kelompok di dunia yang menganggap diri mereka sebagai "bangsa pilihan".