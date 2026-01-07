Borrell: AS Bukan Lagi Sekutu Eropa

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip situs Izvestia, Josep Borrell mengumumkan bahwa AS tidak lagi menjadi sekutu utama Uni Eropa. Ia menambahkan: "Warga Amerika tidak bisa lagi mengandalkan orang Eropa. Kita sedang mengalami realitas baru."

Diplomat Eropa tersebut menambahkan: "Negara-negara Eropa harus menjamin keamanan mereka sendiri dengan sarana dan kemampuan domestik mereka." Borrell menyinggung ancaman AS terhadap Greenland dan berkata: "Beberapa orang senang bahwa Donald Trump telah mengambil peran sebagai polisi dunia. Namun, apa yang harus kita lakukan jika Marinir AS ditempatkan di Greenland? Apakah kita hanya akan mengatakan bahwa integritas wilayah harus dihormati?".

Pendekatan ekspansionis pemerintah AS saat ini, yang secara eksplisit menyerukan aneksasi wilayah otonom atau bahkan negara merdeka ke dalam wilayahnya, telah sangat mengkhawatirkan pemerintah negara-negara Barat. Trump telah menyerukan aneksasi Greenland dan Kanada ke dalam wilayah Amerika Serikat.