Spanyol apresiasi terhadap sebuah media Islam atas dukungan terhadap para migran dan hak asasi manusia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA melaporkan: Di Murcia, yang terletak di tenggara Spanyol, asosiasi “Rumiñahui” (asosiasi pendukung migran di Spanyol) dalam sebuah seremoni yang digelar di Konsulat Ekuador, memberikan penghargaan kepada media “Islam di Murcia” atas dukungannya terhadap para migran dan pembelaannya terhadap hak asasi manusia. Dalam acara tersebut, Paulino Ros, penulis media ini, menerima penghargaan atas nama para anggota situs web tersebut.

Acara yang bertajuk “Hak Tanpa Batas” ini diselenggarakan dengan kehadiran berbagai pihak. Selain media “Islam di Murcia”, sejumlah lembaga seperti Garda Sipil, Polisi Nasional, dan Polisi Lokal Murcia juga turut menerima apresiasi. Aula khusus migran di Konsulat Ekuador dipenuhi para peserta, dan bagian penting dari acara didedikasikan untuk sesi tanya jawab mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi para migran.

Dalam pertemuan ini, pakar hukum dari asosiasi Rumiñahui membahas dampak negatif regulasi migrasi baru di Spanyol. Mereka menekankan bahwa kantor-kantor imigrasi menghadapi penundaan panjang dalam penanganan berkas-berkas; sedemikian rupa sehingga Murcia mengalami keterlambatan hingga 8 bulan, sementara Valencia hingga 13 bulan.

Para penyelenggara menyebut penghargaan ini sebagai hasil dari upaya kolektif untuk menegakkan “keadilan dan martabat manusia”, serta menyatakan bahwa kerja sama dengan “Islam di Murcia” akan terus berlanjut. Media tersebut juga menegaskan akan tetap berdiri di sisi para migran, memperjuangkan hak-hak mereka, dan mendukung umat Muslim dalam menghadapi diskriminasi.

Media Islam en Murcia terutama berfokus pada pengenalan aktivitas-aktivitas Islam, peliputan isu-isu hak asasi manusia, serta melawan Islamofobia (Islamofobia) di Spanyol.