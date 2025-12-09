Skandal Ledakan Bom: Kesaksian Mengejutkan soal Pelecehan Seksual Terorganisir di Jantung Parlemen Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kesaksian mengejutkan dalam sidang khusus di parlemen Israel mengungkap adanya jaringan pelecehan seksual terorganisir terhadap anak-anak yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk rabi, dokter, dan pejabat tinggi, bahkan terjadi di dalam gedung Knesset.

Para korban membeberkan praktik pemerkosaan berulang, penyiksaan fisik dan psikis, serta dugaan ritual kekerasan yang dilakukan secara sistematis. Salah satu korban mengaku sejak usia delapan tahun dipaksa mengikuti kejahatan tersebut dan “dijual” kepada para pelaku selama bertahun-tahun.

Pengungkapan ini juga menyoroti kegagalan lembaga penegak hukum Israel dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual yang melibatkan elite. Para anggota parlemen menyerukan reformasi hukum segera, termasuk penghapusan masa kedaluwarsa bagi kejahatan seksual terhadap anak.