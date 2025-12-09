Reaksi Tiongkok terhadap Publikasi Versi Baru Dokumen Keamanan Nasional AS

Menurut kantor berita Abna, mengutip surat kabar China Daily, "Gao Jiayi," juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, menanggapi versi baru Dokumen Keamanan Nasional AS, menekankan bahwa penyelesaian masalah Taiwan murni berkaitan dengan rakyat Tiongkok dan intervensi asing apa pun dalam hal ini tidak dapat diterima.

Dia menambahkan: "Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Tiongkok, dan masalah Taiwan berada di pusat kepentingan vital Tiongkok dan merupakan garis merah pertama dalam hubungan Beijing-Washington yang tidak boleh dilanggar."

Pejabat Tiongkok ini juga meminta Amerika Serikat untuk mematuhi prinsip 'Satu Tiongkok' dan menghormati komitmen para pemimpin mereka sebelumnya mengenai hal ini.

Gao Jiayi juga meminta Washington untuk menahan diri dari bekerja sama dengan pasukan separatis Taiwan dan mencegah tindakan militer mereka.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menekankan: "Tiongkok tidak akan pernah menyerah dalam membela kedaulatan dan integritas wilayahnya."