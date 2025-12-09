Kandidat Dukungan Trump, Kemungkinan Pemenang Pemilihan Honduras

Menurut kantor berita Abna, mengutip Reuters, proses pengumuman hasil pemilihan presiden Honduras 30 November telah dilanjutkan setelah dihentikan selama tiga hari, dan data terbaru menunjukkan bahwa Nasry Asfura, kandidat sayap kanan dari Partai Nasional yang didukung oleh mantan Presiden AS Donald Trump, masih memimpin dengan selisih tipis.

Dewan Pemilihan Nasional Honduras, sambil mengumumkan penghitungan 97% suara, menyatakan Asfura memimpin pemilihan dengan perolehan 40% suara. Dia unggul sekitar 42.100 suara dari pesaing terdekatnya.

Salvador Nasralla, pembawa acara televisi dan kandidat sentris yang telah mencalonkan diri dalam pemilihan presiden sebanyak tiga kali, berada di posisi kedua dengan 39% suara. Kedua kandidat ini telah berulang kali saling mendahului di posisi pertama dalam beberapa hari terakhir, namun pada Senin malam, selisih suara Asfura sedikit meningkat.

Rixi Moncada, kandidat dari partai yang berkuasa "Libre" dan mantan menteri di pemerintahan sayap kiri negara itu, berada di posisi ketiga dengan 19% suara.

Pemilihan Honduras adalah satu putaran, dan orang yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi Presiden.

Proses penghitungan suara dihentikan pada hari Jumat padahal baru 88% suara yang dihitung. Dewan Pemilihan Nasional mengumumkan bahwa sekitar 16% data dari berita acara tempat pemungutan suara kontradiktif dan harus ditinjau ulang.

Perkembangan ini terjadi bersamaan dengan Kejaksaan Honduras telah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk mantan Presiden Juan Orlando Hernández, yang baru-baru ini dibebaskan dari penjara AS berkat pengampunan dari Trump; sebuah masalah yang telah meningkatkan ketegangan dalam suasana pemilihan di negara tersebut.