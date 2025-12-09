Peringatan Rusia kepada AS tentang Dimulainya Perang Melawan Venezuela

Menurut kantor berita Abna, mengutip TASS, Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, menanggapi publikasi versi baru Dokumen Keamanan Nasional AS, mengatakan: "Moskow berharap Washington menahan diri dari memulai konflik skala penuh dengan Venezuela, karena tindakan seperti itu dapat menjerumuskan seluruh belahan bumi Barat ke dalam kekacauan."

Mengungkapkan kekhawatiran tentang ketegangan antara AS dan Venezuela, diplomat tersebut berkata: "Ketegangan ini sengaja diperburuk oleh Washington."

Menurut Zakharova, beberapa ketentuan dalam versi baru Dokumen Keamanan Nasional AS mirip dengan "Prinsip Tambahan Roosevelt" (Roosevelt Corollary).

Prinsip Tambahan Roosevelt mengacu pada doktrin Presiden AS ke-26 mengenai hak negara tersebut untuk campur tangan dalam urusan internal negara-negara Amerika Latin.

Dalam beberapa bulan terakhir, dengan dalih memerangi penyelundup narkoba, Amerika Serikat telah meningkatkan kehadiran militernya di Laut Karibia dan di perbatasan Venezuela.

Washington, dengan dalih memerangi penyelundup narkoba, menargetkan kapal-kapal yang melintas di perbatasan Venezuela. Gedung Putih belum memberikan rincian tentang klaim bahwa individu yang menjadi sasaran dalam lebih dari 20 serangan, di Karibia dan Samudra Pasifik Timur, benar-benar penyelundup. Para ahli mengatakan bahkan jika tujuannya adalah penyelundup, serangan semacam itu dianggap sebagai "eksekusi di luar hukum (extrajudicial execution)".