Menurut kantor berita Abna, mengutip Russia Al-Yaum (Russia Today), Valery Gerasimov, Kepala Staf Umum Angkatan Darat Rusia, selama kunjungan ke salah satu poros tempur, menekankan: "Misi utama Pasukan Pusat, setelah pembebasan kota Krasnoarmeysk, adalah menghancurkan formasi pasukan Ukraina yang dikepung di dekat Dimitrov."

Dia menambahkan: "Tentara Rusia hampir menyerang di semua poros. Di kota Krasnoarmeysk yang telah dibebaskan, pasukan ini sedang menggeledah lingkungan perumahan dan memberikan bantuan kepada penduduk. 200 dari mereka telah dipindahkan ke daerah aman."

Gerasimov menyatakan: "Bagian selatan kota Dimitrov, yang mencakup 30% dari total bangunan kota, telah dibebaskan."